Лондон, 23 февраля, 2019, 17:11 — ИА Регнум. За последние 20 лет власти Российской Федерации якобы «создали сразу несколько войн», в том числе в Сирии и в африканских республиках. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщил актер Алексей Серебряков в ходе выступления в Лондоне.

Александр Вепрёв Алексей Серебряков

По его мнению, Россия, которая также «причастна» к конфликтам в Грузии и Украине, вынуждена «переписывать историю», чтобы доказать правильность своих действий.

Серебряков добавил, что находящиеся в «сплошном окружении врагов» жители РФ вынуждены «демонстрировать псевдопатриотизм».

По словам артиста, он, к сожалению, никак не может повлиять на «сложившуюся ситуацию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля 2018 г. актер Алексей Серебряков в интервью журналисту Юрию Дудю заявил, что составляющими национальной идеи России являются «сила, наглость и хамство».

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