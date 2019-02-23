Джакарта, 23 февраля, 2019, 17:13 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5 баллов зафиксировано в Индонезии. Об этом 23 февраля сообщает геологическая служба США (USGS).

Eustaquio Santimano Хальмахера

Подземные толчки были зарегистрированы в 11:43 по всемирному координированному времени (15:43 мск).

Ближайший населённый пункт к эпицентру землетрясения — город Тобело в провинции Северное Малуку с населением 10 тысяч человек.

Очаг подземной стихии располагался на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях в результате землетрясения информации не поступало. Об угрозе цунами также не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх землетрясениях в Эквадоре. В результате землетрясений пострадали три человека.