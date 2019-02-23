Париж, 23 февраля, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо переосмыслить общую сельскохозяйственную политику Европейского союза для защиты «продовольственного суверенитета. Об этом сегодня, 23 февраля, передает радиосеть France Bleu.

Питер Пауль Рубенс. Ферма в Лакене. Около 1618

Напомним, что не менее чем 11 стран — членов Европейского союза, в том числе и Франция, потребовали от Европейской комиссии не сокращать в бюджетном плане на 2021−2027 годы расходы на сельское хозяйство.

Макрон на открытии сельскохозяйственной выставки заявил, что необходимо переосмыслить общую сельскохозяйственную политику с целью обеспечить «продовольственный, экологический и индустриальный суверенитет» Европейского союза.

Так, например, на сегодняшний момент Евросоюз на 70% зависит от импорта сои для животных кормов.

Макрон считает, что «сельскохозяйственная Европа» сегодня оказалась под внешней угрозой со стороны великих держав. Французский президент уверен, что без общей сельскохозяйственной политики потребители в Евросоюзе не получат доступного и качественного питания.

Напомним, что ряд экспертов связывает готовящееся снижение ассигнований на сельское хозяйство с выходом Великобритании из Евросоюза. Бюджет ЕС лишится из-за этого 13 млрд евро национальных взносов. Кроме того, Евросоюзу приходится увеличивать расходы на общую политику безопасности и обороны.

Стоит отметить, что в год на поддержку сельского хозяйства Евросоюз тратит 57 млрд евро — это 40% всех расходов ЕС.