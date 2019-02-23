Макрон: Евросоюзу нужна единая сельскохозяйственная политика
Париж, 23 февраля, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо переосмыслить общую сельскохозяйственную политику Европейского союза для защиты «продовольственного суверенитета. Об этом сегодня, 23 февраля, передает радиосеть France Bleu.
Напомним, что не менее чем 11 стран — членов Европейского союза, в том числе и Франция, потребовали от Европейской комиссии не сокращать в бюджетном плане на 2021−2027 годы расходы на сельское хозяйство.
Макрон на открытии сельскохозяйственной выставки заявил, что необходимо переосмыслить общую сельскохозяйственную политику с целью обеспечить «продовольственный, экологический и индустриальный суверенитет» Европейского союза.
Так, например, на сегодняшний момент Евросоюз на 70% зависит от импорта сои для животных кормов.
Макрон считает, что «сельскохозяйственная Европа» сегодня оказалась под внешней угрозой со стороны великих держав. Французский президент уверен, что без общей сельскохозяйственной политики потребители в Евросоюзе не получат доступного и качественного питания.
Напомним, что ряд экспертов связывает готовящееся снижение ассигнований на сельское хозяйство с выходом Великобритании из Евросоюза. Бюджет ЕС лишится из-за этого 13 млрд евро национальных взносов. Кроме того, Евросоюзу приходится увеличивать расходы на общую политику безопасности и обороны.
Стоит отметить, что в год на поддержку сельского хозяйства Евросоюз тратит 57 млрд евро — это 40% всех расходов ЕС.