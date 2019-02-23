Москва, 23 февраля, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала соотношение мужчин и женщин в России в 2018 году. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Росстата.

Цитата из к/ф «Девчата». реж. Юрий Чулюкин. 1962. СССР Мужична и женщина

Согласно этим данным, в 2018 году в среднем на тысячу мужчин в России приходится 1156 женщин.

Довольно интересна раскладка по возрастам. Так, в возрасте до 34 лет на тысячу мужчин приходится 960 женщин. Начиная с возрастной группы 25−29 лет мужчин становится меньше — на тысячу мужчин приходится уже 1027 женщин.

Наибольшая разница между числом мужчин и женщин наблюдается в возрастной группе от 70 лет: там на тысячу мужчин приходится 2377 женщин.

Стоит отметить, что с начала XXI века соотношение полов в России в целом практически не меняется. В 2000 году на тысячу мужчин приходилось 1138 женщин. Наибольшее различие наблюдалось в 2010 году, тогда на тысячу мужчин приходилось 1630 женщин.

Полное равенство с начала XXI века наблюдалось только один раз и в возрастной группе 30−34 года. Это было в 2017 году.

По оценке Росстата, на начало 2018 года в России проживали 78,7 млн женщин и 68,1 млн мужчин.