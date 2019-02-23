Дамаск, 23 февраля, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Всю неделю российская авиация совершала разведывательные полеты над районом обозначенной Идлибской демилитаризованной зоны. Данная активность была вызвана резким обострением обстановки на линии соприкосновения между сирийскими правительственными войсками и исламистами. Это обострение коснулось всего Большого Идлиба: провинций Идлиб, Хама, Латакия и Алеппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В частности, ожесточенное противостояние вспыхнуло внутри и вокруг столицы провинции Алеппо 21 февраля. Началом столкновений послужил артиллерийский удар джихадистов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по кварталу Ассоциация Аль-Захра. В результате удара были разрушены несколько зданий в этой части города Алеппо.

Ответным огнем Сирийская арабская армия накрыла позиции исламистов в городах Анадан, Баянун и Харитан на северо-западе провинции Алеппо. Взаимные обстрелы продолжались весь день 21 февраля.

ИА REGNUM уже сообщало , что лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Мохаммад Аль-Джулани проходит лечение на территории Турции в связи с ранением шрапнелью в голову.

Однако турецкие официальные лица отрицают это и сообщили агентству Sputnik в Турции, что это утверждение не обосновано. Трудно ожидать, что они признают данный факт когда-либо, т. к. признавать связь с террористической организацией официально не принято. Сотрудничество Турции с террористами подтверждают ее конкретные действия, а именно блокирование военной операции сирийской армии и российских ВКС в районе Большого Идлиба.

В декабре 2018 года Абу Мохаммад Аль-Джулани и ряд других лидеров террористических группировок были заочно приговорены сирийским судом к смертной казни.