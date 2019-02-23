Даллас, США, 23 февраля, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» одержал уверенную победу над командой «Даллас Маверикс» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 23 февраля «Спорт-Экспресс».

(сс) Markus Spiske Мяч в корзине. Баскетбол

Игра проходила на паркете «Американ Эйрланс-центра» в Далласе и закончилась победой гостей со счетом 114:104.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Джейлен Брансон, который набрал в игре 22 очка.

У победителей самым результативным стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич набравший 19 очков, 13 подборов и сделавший 8 результативных передач. Его партнёр по клубу Пол Миллсэп записал на свой актив дабл-дабл с 17 очками и 13 подборами.

Отметим, по итогам игры «Денвер» находится на втором месте западной конференции НБА, «Даллас» там же на двенадцатой позиции.