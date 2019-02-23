Вашингтон, 23 февраля, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Власти США заявляют, что они осуждают якобы применение венесуэльскими военными силы против гражданских лиц на границе с Бразилией и угрожают, что данный «инцидент» не останется безнаказанным. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба Белого дома.

США и Венесуэла

«Соединённые Штаты решительно осуждают применение венесуэльскими военными силы против безоружных гражданских лиц и ни в чём не повинных волонтёров на границе Венесуэлы с Бразилией», — заявили в Белом доме США.

Американские власти утверждают, что данный «инцидент» — это «вопиющее нарушение прав человека со стороны Мадуро и тех, кто выполняет его приказы». Вашингтон грозит, что эти «действия» не останутся безнаказанными.

Напомним, что западные СМИ распространили информацию о том, что венесуэльские военные якобы открыли стрельбу по сторонникам проамериканской оппозиции, которые пытались оставить открытым участок границы с Бразилией, через который должна пойти американская «гуманитарная помощь» из Бразилии. Утверждалось, что в перестрелке погибли два человека и несколько десятков получили ранения.

Достоверность этой информации пока не подтверждается.