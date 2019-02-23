Торонто, Канада, 23 февраля, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Российский голкипер хоккейного клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ, сообщает 23 февраля официальный сайт лиги.

(сс) Michael Miller Сергей Бобровский

Первым в числе звезд дня НХЛ признан форвард команды «Колорадо Эвеланш» Джей Ти Комфер, который набрал три очка в матче его команды с клубом «Чикаго Блекхоукс» (5:3 в пользу «Колорадо»).

Сергей Бобровский признан второй звездой дня за то, что оформил шут-аут в матче «Коламбуса» с хоккеистами «Оттава Сенаторз», отразив 22 из 22 бросков по его воротам.

Третей звездой дня признан форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, который оформил дубль в матче его команды с клубом «Вегас Голден Найтс» и таким образом прервал свою серию из 15 подряд игр без заброшенных шайб.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, этот шут-аут Бобровского стал шестнадцатым для него за три сезона и он вышел в лидеры НХЛ по этому показателю, сравнявшись с другим российским хоккеистом — голкипером «Тампа-Бэй Лайтинг» Андреем Василевским.