Вашингтон, 23 февраля, 2019, 11:11 — ИА Регнум. В США в возрасте 48 лет скончался стендап-комик Броди Стивенс. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает The USA Today со ссылкой на менеджера артиста.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

По предварительным данным, Броди Стивенс мог покончить с собой. Последнее время у артиста наблюдались проблемы с психикой. В 2011 году ему диагностировали биполярное расстройство личности.

Стивенс снимался в комедиях «Мальчишник в Вегасе» и «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок». Также он создал собственное шоу Brody Stevens: Enjoy It!

Полиция устанавливает точную причину смерти Стивенса.