Американский комик Броди Стивенс умер в возрасте 48 лет
Вашингтон, 23 февраля, 2019, 11:11 — ИА Регнум. В США в возрасте 48 лет скончался стендап-комик Броди Стивенс. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает The USA Today со ссылкой на менеджера артиста.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Свеча
По предварительным данным, Броди Стивенс мог покончить с собой. Последнее время у артиста наблюдались проблемы с психикой. В 2011 году ему диагностировали биполярное расстройство личности.
Стивенс снимался в комедиях «Мальчишник в Вегасе» и «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок». Также он создал собственное шоу Brody Stevens: Enjoy It!
Полиция устанавливает точную причину смерти Стивенса.