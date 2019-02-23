Маунтин-Вью, США, 23 февраля, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Администрация видехостинга YouTube решила отключить монетизацию у видео, которое размещают представители антипрививочного движения. Об этом 22 февраля порталу BuzzFeed сообщила представитель пресс-службы компании.

(сс) Leon Bublitz Видео в YouTube

Представитель YouTube пояснил, что у видеохостинга есть строгие правила, определяющие, в каких роликах разрешается показ рекламы. В компании считают, что антипрививочный контент нарушает эти правила, поскольку является «опасным и вредным».

«Если мы обнаруживаем видео, которое нарушает их, мы немедленно предпринимаем меры и удаляем рекламу», — сказал представитель YouTube.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что социальная сеть Facebook заявила, что намерена бороться с антипрививочным движением. Представители компании сообщили, что его публикации будут удаляться из поисковых запросов и пользовательских рекомендаций. Также компания намерена размещать на своей площадке больше информации, касающейся современных исследований в области вакцинации.