Вашингтон, 23 февраля, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Администрация видеохостинга YouTube отключила возможность встраивания платной рекламы в видеоролики, в которых пропагандируется идея отказа от вакцинации. Об этом сообщает BuzzFeed News.

(сс) Fibonacci Blue Надпись на плакате «Скажи нет вакцинации»

В администрации YouTube сообщили, что видео, в которых призывают к отказу от вакцинации, будут включены в список с вредным контентом. В видеоролики, попавшие в этот список, нельзя встроить рекламу, а значит, авторы не смогут получить от неё доход. Также при просмотре таких роликов будет отображаться информационная панель со ссылкой, ведущей на статью «Нерешительность в отношении вакцинации», в которой рассказывается о последствиях отказа от вакцин.

Администрация крупнейшего видеохостинга приняла эти меры после того, как несколько рекламодателей потребовали удалить их рекламу из видео, в которых поддерживается движение против вакцинации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля администрация социальной сети Facebook пообещала удалить из поисковых запросов ссылки на публикации, в которых пропагандируется отказ от вакцин.