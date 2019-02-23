Вашингтон, 23 февраля, 2019, 08:30 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео, который в прошлом был директором Центрального разведывательного управления США, заявил, не только жители Венесуэлы, но также Кубы и Никарагу должны добиваться политических изменений в своих странах, и Вашингтон им в этом поможет. Об этом Помпео заявил в интервью изданию Telemundo.

Советский плакат. Американская политика. 1970

Помпео выразил надежду, что жители не только Венесуэлы, но и Никарагуа, а также Кубы осознают насущную необходимость политических изменений в своих странах. Госсекретарь заверил, что США всячески готовы поддержать эти изменения, в случае, если народы этих стран этого захотят.

«Я надеюсь, что в каждой из этих стран граждане… понимают, что навязываемое им иго авторитаризма не является непреодолимым, что коррупция этих режимов не является непреодолимой», — сказал Помпео.

Он также прямо сказал, что администрация президента США Дональда Трампа будет помогать жителям Кубы и Никарагуа двигаться к демократии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. Проамериканская венесуэльская оппозиция получила сигнал из Вашингтона и поднял мятеж, попытавшись захватить власть. Сделать этого им не удалось, так как военные остались верны законным властям, однако противостояние приняло затяжной характер, и есть угроза американского военного вторжения.