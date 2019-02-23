Вашингтон, 23 февраля, 2019, 05:37 — ИА Регнум. Власти США могут ввести новый пакет санкций против законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, если тот решит препятствовать поступлению американской гуманитарной помощи в страну, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор народа. Венесуэла

«Если в стране начнется насилие или если начнется какая-то негативная реакция руководства вооруженных сил Венесуэлы, будет объявлен ряд мер направленных на сужение круга финансовых возможностей (Венесуэлы — прим. ИА REGNUM )», — заявил он.

Источник подчеркнул, что США располагают не только «пряником», но и «кнутом». Он добавил, что санкции будут объявлены не только Соединенными Штатами, но и рядом стран мирового сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США намерены поставить оружие венесуэльским оппозиционерам под видом «гуманитарной помощи». В госдепе США отвергли все обвинения и заверили, что груз якобы составляют лишь продукты питания и медикаменты.