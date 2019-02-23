Пекин, 23 февраля, 2019, 05:19 — ИА Регнум. По результатам переговоров США и Китая наметились позитивные сдвиги, которые высоко оценены мировым сообществом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении.

Си Циньпин

«Интенсивные экономические и торговые консультации привели к позитивным сдвигам», — приводит его слова агентство «Синьхуа».

По словам Си Цзиньпина, эти результаты были положительно оценены как странами — участниками переговоров, так и мировым сообществом. Он добавил, что США и Китай будут и дальше стремиться к взаимному уважению и сотрудничеству, а также к достижению взаимовыгодного торгового соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что по результатам торговых переговоров с Китаем удалось достигнуть некоего «финального решения» по валютному урегулированию. Он добавил, что участникам удалось также достигнуть серьезного прогресса в переговорах.