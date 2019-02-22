Вашингтон, 23 февраля, 2019, 01:05 — ИА Регнум. Представители США и Китая в ходе переговорах пришли к соглашению по валютному регулированию, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин на пресс-конференции в Белом доме по итогам торговых переговоров с китайской делегацией.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, речь идет о некоем «финальном соглашении» по регулированию валютного рынка. Мнучин добавил, что также сторонам удалось достичь серьезного прогресса в переговорах. Он подчеркнул, что в этот раз визит китайской делегации продлится на два дня больше, чем запланировано.

Напомним, очередной раунд переговоров между представителями США и КНР по торговым вопросам начался 19 февраля, с 21 февраля проходили встречи на более высоком уровне. Как отмечает ряд американских СМИ, стороны обсуждают вопросы пошлин, обмена технологиями и интеллектуальной собственности. Переговоры проводятся с целью не допустить повышения пошлин 1 марта.