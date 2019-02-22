Москва, 23 февраля, 2019, 00:48 — ИА Регнум. Российская компания «Нейроматикс» работает над созданием устройства Sleep Alert или «нейрокепки», которая будет отслеживать состояние водителя траспорта и не давать ему уснуть, заявил гендиректор компании-разработчика Владимир Статут.

Neuromatix.ru Sleep Alert

Он сообщил, что устройство будет связано с мобильным приложением, с которым будет обмениваться данными. Также приложение будет привязано к системам навигации, чтобы работодатели смогли отследить состояние дальнобойщика в конкретной точке маршрутов. Вдобавок к этому, система сможет вести учет этих данных в облачном хранилище.

«Сейчас заканчивается разработка устройства второго поколения. Время автономной работы увеличится с четырех до 24 часов», — приводит его слова ТАСС.

Сама «нейрокепка» будет снимать сигналы с головы водителя и анализировать показания электроэнцефалограммы, а также сигналы с лобной мышцы. При помощи этих данных система сможет определить момент, когда человек находится в состоянии, близком к потере контроля или засыпанию. В таком случае устройство предупредит водителя звуковым сигналом или вибрационным сигналом браслета.