Москва, 23 февраля, 2019, 00:32 — ИА Регнум. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Халид Муртазалиев на два года отстранён от соревнований за употребление допинга. Об этом сообщила 22 февраля пресс-служба Антидопингового агентства США (USADA).

Mmaboxing.ru Халид Муртазалиев

Как уточняется, анализ проб, взятых у спортсмена в октябре и декабре 2018 года, показал наличие в его организме запрещённых препаратов. На основании этого было принято решение о его дисквалификации до 3 октября 2020 года.

Сообщается, что российский боец признал факт нарушений и согласился с решением USADA.

25-летний Халид Муртазалиев выступает в среднем весе. Единственный на сегодняшний день бой в рамках UFC он провёл в сентябре 2018 года, одержав победу на американцем Си Би Доллоуэем. Все на счету Муртазалиев 14 побед и два поражения.