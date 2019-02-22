Москва, 22 февраля, 2019, 23:48 — ИА Регнум. Российские боевые самолеты и ударные вертолеты повысили свою активность в небе сирийских провинций Латакия, Хама и Идлиб, сообщает 22 февраля газета Al-Masdar.

Mil.ru Российская авиация в Сирии

По утверждению издания, это происходит на фоне военной операции сирийской армии против боевиков на севере провинции Хама и совпало с окончанием трехсторонней встречи Россия — Турция — Иран в Сочи по вопросам сирийского урегулирования.

Напомним, несколько суток назад силы правительственных войск Сирии начали наступление в провинции Хама.

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* — организация, деятельность которой запрещена в РФ