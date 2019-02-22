Вашингтон, 22 февраля, 2019, 23:24 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил, что «скоро» встретится с главой КНР Си Цзиньпинем для переговоров о торговле, 22 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Трамп также заявил о большом прогрессе, достигнутом на последнем раунде торговых переговоров между представителями США и Китая.

По словам президента США, он может продлить срок «заморозки» введения пошлин на импорт китайских товаров, если стороны достигнут предварительного соглашения уже на текущих переговорах.

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