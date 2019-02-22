Люблин, Польша, 22 февраля, 2019, 21:00 — ИА Регнум. «Люблин является символом мощного союза Украины, Польши и Литвы, как и 450 лет назад, когда была подписана Люблинская уния». Об этом 22 февраля в штаб-квартире украинско-польско-литовской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского в Люблине заявил президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Далей Грибаускайте.

President.gov.ua Пётр Порошенко

«Как и 450 лет назад, когда в Люблине была заключена Люблинская уния, Люблин является символом мощного союза Литвы, Польши и Украины. И очень символично, что сегодня в этот день президенты Литвы, Польши и Украины вместе встречают парад, принимают доклады от руководства литовско-польско-украинской бригады. Вы знаете, сердце трепещет», — сказал Порошенко.

«И сегодня наша бригада — это первая ласточка, когда мы делаем изменения и модернизацию наших Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО. Мы делимся тем боевым опытом, и это является укреплением боевых возможностей Вооруженных сил для отпора агрессора», — добавил Порошенко.

По его словам, сегодня и другие страны — соседи Украины проявляют интерес к созданию подобных многонациональных бригад.

«Я хочу вам открыть еще тайну, и другие наши соседи очень внимательно изучают наш положительный опыт и выходят с предложениями по созданию аналогичных бригад с участием других государств. Я очень приветствую это и думаю, что это еще одно подтверждение, насколько эффективен и положителен этот опыт», — сказал Порошенко.

Также он сообщил, что Киев рассчитывает на то, что мировое сообщество усилит давление на Россию, чтобы «она начала выполнять взятые на себя обязательства и прекратила военные действия на Донбассе».

«Я рассчитываю на усиление давления на РФ, в том числе и через санкционные механизмы… Санкции — это механизм для того, чтобы мотивировать Россию сесть за стол переговоров, выполнять взятые на себя обязательства, прекратить войну… Призыв к России прекратить боевые действия — означает наступление мира. Призыв к Украине прекратить защищать свою территорию — означает потерю суверенитета Украины. Мы никогда этого не допустим», — считает Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2015 года Украина, Польша и Литва создали совместный батальон. Главная цель батальона — помочь украинским военным перенять опыт польской и литовской армий и приблизить вооруженные силы Украины к стандартам НАТО. В общем батальоне служат лучшие украинские солдаты.