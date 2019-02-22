Степанакерт, 22 февраля, 2019, 17:58 — ИА Регнум. 20 февраля согласно собственному заявлению был уволен советник и представитель президента Нагорно-Карабахской Республики по особым поручениям Араик Арутюнян. Ранее он занимал должность госминистра республики. Недавно Арутюнян заявил, что в вопросе выдвижения в президентских выборах, намеченных на 2020 год, будет руководствоваться решением учрежденной им партии «Свободная родина», а пока начнёт «более активную работу по партийному строительству».

Facebook.com/ArayikHarutyunian Араик Арутюнян

На своей странице в Facebook Арутюнян сообщил, что его решение не обусловлено какими-либо разногласиями или проблемами с президентом Карабаха.

«Более того, я выражаю свою благодарность президенту Саакяну, который с 2007 года предоставил возможность более 11 лет служить моей стране и народу», — написал Арутюнян.

Бывший премьер-министр Карабаха также сообщил, что возглавляемая им политическая сила «до завершения срока президентства Бако Саакяна продолжит поддерживать проводимый им политический курс».

«В Арцахе (Нагорном Карабахе — ИА REGNUM ) есть все условия, чтобы получить вотум доверия народа правовым путем, а именно — посредством выборов», — сказал Араик Арутюнян в беседе с «Айкакан жаманак».

На вопрос о том, какие у него отношения с действующими властями Армении, Арутюнян ответил, что с действующими властями у него очень теплые и партнерские отношения.

«У меня было множество поводов сообщать в разных форматах о поддержке политического курса премьера Пашиняна. И в этом плане ничего не изменилось. Более того, в ближайшие дни я собираюсь как экономист и бывший премьер-министр публично представить правительству Армении свои предложения по развитию экономики», — сказал Арутюнян.