Москва, 22 февраля, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты населения предлагает с 1 апреля 2019 года проиндексировать социальные пенсии на 2%. Такие данные следуют из подготовленного министерством проекта постановления правительства России.

Петр Данилов ИА Красная Весна Министерство труда и социальной защиты

В проекте сказано, что предлагается проиндексировать социальные пенсии на 2% с 1 апреля 2019 года. Таким образом, средний размер социальной пенсии повысится на 182 рубля и составит 9266 рублей.

Стоит отметить, что это ниже уровня инфляции за минувший год и меньше планируемой Пенсионным фондом индексации.

Напомним, что по действующему законодательству социальная пенсия индексируется с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера (ПМП) за минувший год. Если в 2017 году прожиточный минимум пенсионера по версии властей составлял 8315 рублей, то в 2018 году — 8483 рубля. То есть рост прожиточного минимума в 2018 году составил 2%. Вот на эти 2% Минтруд и предлагает проиндексировать социальные пенсии в 2019 году.