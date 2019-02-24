Москва, 25 февраля, 2019, 07:03 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за нарушения при эвакуации автомобилей внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля.

Lublino.mos.ru Эвакуаторы

Поправками в КоАП предлагается наказывать за «нарушение должностным лицом, уполномоченным принимать решение о задержании транспортного средства соответствующего вида, о прекращении указанного задержания или о возврате транспортного средства либо работником лица, которое будет исполнять решение о задержании транспортного средства установленного порядка задержания транспортного средства, в том числе, осуществление задержания транспортного средства в отсутствие копии протокола о задержании транспортного средства».

Для должностных лиц штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для «работников лица, которое будет исполнять решение о задержании транспортного средства», — от 5 тыс. до 50 тыс. рублей.

«Анализ ситуации показывает, что в подавляющем большинстве случаев основанием для задержания транспортных средств являются нарушения правил парковки, остановки и стоянки, а задержание транспортных средств чаще всего осуществляется не там, где они действительно создают препятствия движению, а в определенных «хлебных» местах, где мало парковочных мест и большое количество людей», — отметил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Эксперты называют Москву регионом — лидером по проблемам с парковками.