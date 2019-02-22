Санкт-Петербург, 22 февраля, 2019, 15:50 — ИА Регнум. В петербургском футбольном клубе «Зенит» сменилось высшее руководство. Главой клуба стал топ-менеджер «Газпрома», ранее курировавший российский хоккей, а совет директоров клуба возглавила женщина.

Fc-zenit.ru Елена Илюхина, Алексей Миллер и Александр Медведев

Совет директоров футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) освободил Сергея Фурсенко от должности президента — генерального директора футбольного клуба. На эту должность назначен заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев. Об этом сообщила 22 февраля пресс-служба ФК «Зенит».

Кроме того, в связи с избранием Александра Дюкова президентом Российского футбольного союза (РФС), он освобожден от должности главы совета директоров петербургского клуба. Исполняющим обязанности председателя совета директоров ФК «Зенит» назначена член совета директоров Елена Илюхина.

Вопрос об утверждении Елены Илюхиной председателем совета директоров и включении Александра Медведева в состав совета директоров клуба будет внесен в повестку общего собрания акционеров футбольного клуба «Зенит».

Совет директоров ФК «Зенит» поблагодарил Сергея Фурсенко за работу во главе футбольного клуба. Сообщается, что Фурсенко уже вступил в должность вице-президента АО «Газпромбанк». Он также будет представителем банка в совете директоров футбольного клуба.

Совет директоров «Зенита» одобрил отчет об исполнении бюджета и инвестиционной программы клуба в 2017/2018 годах и утвердил проект бюджета и инвестиционной программы на текущий сезон.

Как напоминает ИА REGNUM, Сергей Фурсенко работал на посту президента «Зенита» с 26 мая 2017 года. Он объединил в одном лице должности председателя правления и президента клуба. В апреле 2018 года Сергей Фурсенко был включен в санкционный список, который обнародовал минфин США, в числе 38 крупнейших российских бизнесменов и компаний.

Справка

Александр Медведев родился 14 августа 1955 года в Шахтерске Сахалинской области. Кандидат экономических наук. С 2014 года — заместитель председателя правления АО «Газпром». Генеральный директор ООО «Газпром экспорт». Президент Континентальной хоккейной лиги.