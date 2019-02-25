Пекин, 25 февраля, 2019, 03:10 — ИА Регнум. Просочившаяся в гонконгские СМИ информация о переговорах между крупнейшей в мире сетевой торговой площадкой Alibaba group holding ltd и крупнейшим в Европе оператором мелкооптовой торговли METRO cash and carry может свидетельствовать о начале нового этапа развития торгового интернет-гиганта и «десантировании его в реал». О том, почему шаг в оффлайн столь важен живущей в сети торговой империи, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

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Компанию Alibaba group, которая добилась процветания в качестве электронной площадки, можно сравнить с крепостью, строительство которой нельзя считать завершенным без «бастиона реальности». Этим бастионом в Европе может стать контракт с METRO cash and carry.

В Китае же Alibaba group уже обладает определенным опытом разработки реальной розничной торговли. Ведь как показывает практика, существует целый класс товаров, особенно продукты питания, которые покупатель предпочитает видеть и осязать прежде, чем купить. Так что эксперимент на сумму $2,87 млрд, поставленный компанией Alibaba group при покупке управляющей доли китайского оператора гипермаркетов Sun Art Retail Group, дал настолько интересные результаты, что его было решено продолжить теперь на европейской почве. Да и для самих METRO cash and carry, зарегистрированных в Германии, контракт с Alibaba group станет серьезным импульсом к освоению новых горизонтов. Неудивительно, что даже не подтвержденная информация о переговорах с Alibaba group вызвала рост акций этого немецкого ритейлера на Гонконгской бирже на 16% с начала года. Владельца Alibaba group, Джека Ма, называют «человеком впереди времени», подтвердит ли его нынешняя стратегия «возвращение из виртуала» его знаменитое стратегическое чутье?

Читайте статью Новая империя: «Алибаба» идёт в оффлайн и на землю и другие публикации Александра Шпунта.