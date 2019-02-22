Санкт-Петербург, 22 февраля, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Рабочие одной из подрядных организаций ОАО «Метрострой» в Санкт-Петербурге начали получать задержанные зарплаты, но лишь частями. В самой компании 22 февраля заявили, что суммы должны поступить на зарплатные банковские карты рабочих целиком в течение суток.

Metrostroy-spb.ru Тоннель метро

Пока речь идет об «Управлении-15 Метрострой», бастовавшем на станции метро «Театральная» из-за многомесячных долгов перед рабочими.

«21 февраля служба судебных приставов начала обработку первой партии КТС (решения комиссии по трудовым спорам, — прим.ред.), по которым сегодня стали переводить зарплату за декабрь сотрудникам подрядных организаций. Первые 23 млн руб пошли в ЗАО «Управление-15 Метрострой», рабочие начали получать деньги на зарплатные карты. В течение суток средства должны поступить на зарплатные карты сотрудников полностью», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОАО «Метрострой».

Остальным управлениям, судя по всему придется подождать еще.

Как сообщают в «Метрострое», 22 февраля для выплаты заработной платы сотрудникам ООО «СМУ № 13 Метрострой» направлено 30 млн руб, а КТС сотрудников ЗАО «СМУ-11 Метрострой» все еще проверяют, так что им деньги начнут поступать, возможно, только в начале следующей недели.

Сами сотрудники предприятий уже окрестили эту ситуацию «издевательством». В социальных сетях они сообщают, что некоторым деньги не поступали совсем, кому-то из рабочих СМУ-13 пришло 20% или 30% от декабрьской зарплаты.

«Это реально издевательство», «как их земля носит», «столько семей страдают из-за нескольких недочеловеков» — в таких выражениях рабочие комментируют медленное погашение долга.

Напомним, «Метрострою» удалось добиться мирового соглашения с Федеральной налоговой службой, общая сумма претензий налоговиков составляет почти 1 млрд рублей. Компания сможет выплатить их в рассрочку.

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В ОАО «Метрострой» также сообщают, что компания продолжает сдавать объемы выполненных работ городу. В частности на данный момент в стадии подписания выполнение по Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линиям на общую сумму 280 млн руб.

«С этих средств планируется выплата заработной платы за декабрь и январь», — заявили в компании.