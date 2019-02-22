Москва, 22 февраля, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Ситуация, при которой граждане РФ будут экономить всё сильнее и сильнее, в итоге может довести их до состояния тотальной нищеты, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 22 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в 2018 году в Российской Федерации сокращали свои расходы в целях экономии более 50% жителей страны.

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«Падение потребления может дойти до тотальной нищеты, — сказал Хазин. — С точки зрения российского гражданина, в крайнем случае можно выращивать картофель на своём участке. Но государство стало облагать налогами эти участки и запрещать товарообмен. То есть такая ситуация, при которой вы выращиваете картофель, а сосед репку, а потом вы обмениваетесь, — она с точки зрения сегодняшнего законодательства является преступлением. Для такого обмена вы должны зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, заплатить страховые взносы, получить патент. Это, безусловно, надо срочно отменять, так как людей фактически лишают возможности выживать».

При этом экономист уточнил, что ситуация с постоянным ограничением потребления может продлиться достаточно долго.

«Когда у людей нет денег, чтобы платить за квартиру, они идут за субсидиями, если им не платят субсидии, они перестают платить за ЖКХ, — сказал Хазин. — Значит, надо заниматься геноцидом и выключать в многоквартирных домах зимой отопление? Я понимаю, что наши управляющие компании это сделают легко. Но это спровоцирует массовые выступления, чего государство допустить не должно. И, скорее всего, не будет. Дело кончится тем, что мы попадем в ситуацию 1920-х годов, когда у нас будут коммунальные квартиры, люди живут впроголодь, думают только о еде и ходят в обносках. Плюс к этому количество тотальных нищих будет расти. Если их сейчас где-то 25%, то будет 50%, потом 70%. Конечно, это очень опасная ситуация с социальной точки зрения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидата экономических наук Олега Комолова, неолиберальная экономическая политика, которую проводит правительство РФ, направлена на занижение курса национальной валюты, отток капитала и сохранение Россией статуса экономической периферии.

«Тут предпосылок для оптимизма нет — в силу того, что правительство приготовило нам рост налогов, рост НДС, рос акцизов, рост тарифов ЖКХ, — сказал Комолов корреспонденту ИА REGNUM. — Кроме того, на российскую экономику влияет состояние мировой хозяйственной системы. Мы видим, как стремительно падает цена на нефть, а значит, и возможности российского бюджета становятся тоже ограниченными».