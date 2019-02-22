США терроризируют Иран, Минск ориентируется на НАТО: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 февраля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Об экономическом терроризме США по отношению к Ирану;
- Лукашенко заявил о готовности диалога с НАТО;
- О судьбе украинской застройки в Севастополе;
- Пассажирский Boeing экстренно сел в Волгограде;
- О том, кого граждане поздравляют 23 февраля.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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