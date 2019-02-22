Москва, 22 февраля, 2019, 13:40 — ИА Регнум. В РФ налоговая, финансовая и бюджетная системы целенаправленно выстроены так, чтобы не допустить создания внутренних резервов роста, убеждён экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 22 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в 2018 году больше половины жителей РФ сокращали свои расходы в целях экономии.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«В стране шесть лет идёт экономический спад, — сказал Хазин. — Пять лет падает уровень жизни населения. Странно было бы, если бы при падающем уровне жизни население шиковало. Дело в том, что у любой экономики есть некоторые ресурсы, которые можно задействовать для развития. Это сбережения населения, инвестиции внешние или внутренние, денежная система, налоговая система и так далее. В нашей же стране налоговая система и финансовая и бюджетная системы целенаправленно выстроены так, чтобы не допустить создания внутренних резервов роста».

Как подчеркнул Хазин, если кто-то в РФ вдруг решит вложить деньги, то у него тут же образуется такое количество проблем, что он предпочтёт в итоге вложить эти деньги в валютные спекуляции.

«Если же граждане, у которых есть небольшие деньги, пытаются их куда-то вложить, то их кидают, — сказал Хазин. — Совершенно классический пример — это история с государственными пенсионными фондами, которые теоретически создавались для того, чтобы концентрировать сбережения как инвестиционные. Но мы видим, как они реально используются. Деньги из них вывозятся в Лондон, а потом их владельцы тоже уезжают в Лондон. А из Лондона выдачи нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты исследовательской компании Nielsen выяснили, что более половины жителей РФ в 2018 году сокращали свои расходы в целях экономии.

«Основными статьями экономии были одежда и развлечения: в четвёртом квартале 2018 года траты на это уменьшили 64% опрошенных, — цитирует РБК выводы Nielsen. — В прошлом году на одежде и развлечениях экономили 59 и 57% респондентов соответственно. Снижение трат видно и по другим категориям потребительских расходов. Так, свыше 55% респондентов стали выбирать более дешёвые марки, 40% стали экономить на еде вне дома, а 38% — на обновлении техники».