Исламабад, 22 февраля, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан выразил позицию страны по поводу кризиса в отношениях Индии и Пакистана.

Полиция Пакистана

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе брифинга в министерстве иностранных дел Китая Гэн Шуан призвал Нью-Дели и Исламабад к сдержанности. Он также выразил надежду, что страны разрешат возникший конфликт при помощи мирного диалога. По словам Гэн Шуана, «мир и стабильность в Южной Азии должен защищаться всеми сторонами».

После теракта в штате Джамму и Кашмир 14 февраля Индия обвинила Пакистан в подготовке нападения на военный конвой. Кроме того, Индия отменила все торговые преференции для соседа и увеличила торговые пошлины. Обе страны отозвали своих послов «для консультаций».