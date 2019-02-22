Москва, 22 февраля, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В России покупать и дарить подарки на День защитника Отечества будут 73% женщин и 44% мужчин. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

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В основном женщины будут дарить подарки мужьям или близким друзьям (31%), сыновьям (21%) и отцам (16%). Мужчины чаще поздравляют друзей (5%).

В среднем граждане планируют потратить на мужские подарки 2 тыс. 200 рублей. При этом мужчины намерены потрать больше, чем женщины — 2300 против 3300 рублей.

Больше всего ля подарков на 23 февраля выделили жители Москвы 3400 рублей, в регионах — 2500 рублей.

Опрос проведен 18−19 февраля 2019 года в 319 населенных пункта во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (47%) считают, что День защитника Отечества — это праздник настоящих мужчин.

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