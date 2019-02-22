Джакарта, 22 февраля, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии раскрыло причину отмены визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Индонезию, сообщает Sindonews.

Принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман Аль Сауд

МИД Индонезии заявил, что «произошел внезапный инцидент», который заставил наследного принца сократить турне по Азии.

«По информации, которую мы получили, у наследного принца Саудовской Аравии наметилась срочная повестка дня. В связи с этим визит в Юго-Восточную Азию, а именно в Индонезию и Малайзию, был отложен», — заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Аррманата Насир.

Издание отмечает, что новая дата визита Мухаммеда бин Салмана в Индонезию пока не назначена. По этому вопросу стороны ведут переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман планировал посетить Индонезию 19 февраля 2019 года и встретиться с президентом страны Джоко Видодо. Помимо Индонезии, визит в Малайзию также был отложен.