Анкара, 22 февраля, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Как сообщают турецкие СМИ, состоялся телефонный разговор между президентами Турции и США Реджеп Тайип Эрдоганом и Дональдом Трампом. В ходе телефонного разговора стороны обсудили последние события в Сирии и «подчеркнули решимость сторон к борьбе со всеми проявлениями терроризма». Эрдоган и Трамп отметили значимость поддержки политического процесса в Сирии, а также «договорились об осуществлении вывода войск США из Сирии в соответствии с интересами обеих сторон».

(сс) Jayel Aheram Американский солдат

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что Соединённые Штаты ведут переговоры с Турцией по поводу создания так называемой буферной зоны на северо-востоке Сирии после вывода оттуда американского воинского контингента. Однако агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс уточняет, что «США намерены оставить в Сирии небольшой миротворческий контингент в составе 200 американских военнослужащих после вывода своих войск из этой страны».

Что бы это все значило?