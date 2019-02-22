Москва, 22 февраля, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Специалисты Роскачества в преддверии Дня защитника Отечества напомнили, как правильно выбрать качественный коньяк. Рекомендации опубликованы на сайте организации.

Коньяк

Так, при выборе коньяка в первую очередь надо обратить внимание на этикетку и контрэтикетку, на них должна присутствовать на русском языке информация о наименовании продукта, объеме и дате производства.

Также необходимо соотнести цену и выдержку коньяка: чем она больше, тем, как правило, ярче и сложнее вкус и, соответственно, выше цена. На сегодняшний день минимальная цена коньяка составляет 371 рубль за 0,5 литра. Однако, с учетом акцизов и технологии производства, цена должна составлять минимум 450 рублей.

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В Роскачестве добавили, что риск столкнуться с поддельной продукцией будет ниже, если покупать коньяк в фирменных магазинах.

Как сообщало иарегунм, ранее специалисты Роскачества составили винный гид из наименований лучших марок этого напитка отечественного производства. Всего в национальный каталог вошли 211 наименований. Также были обнародованы результаты исследования игристых, розовых и белых вин, которые произведены на территории России.

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