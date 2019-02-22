* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дакка, 22 февраля, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Подросток из Великобритании Шамима Бегум, присоединившаяся к боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не будет принята Бангладеш, сообщает 22 февраля Al Jazeera.

Александр Горбаруков REGNUM Бегство ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Данное заявление сделал глава внешнеполитического ведомства южно-азиатского государства Шахриар Алам.

«Она является гражданином Великобритании. Она никогда не была в Бангладеш, поэтому у нее нет гражданства этой страны», — подчеркнул Алам, добавив, что Бангладеш не допустит в страну террористов.

Напомним, 19-летняя Шамима Бегум покинула Великобританию в возрасте 15 лет и присоединилась к боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. На этом основании власти Соединенного Королевства приняли решение о лишении подростка гражданства.