Глава МИД Бангладеш: супруга боевика ИГИЛ* не будет допущена в страну
Дакка, 22 февраля, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Подросток из Великобритании Шамима Бегум, присоединившаяся к боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не будет принята Бангладеш, сообщает 22 февраля Al Jazeera.
Данное заявление сделал глава внешнеполитического ведомства южно-азиатского государства Шахриар Алам.
«Она является гражданином Великобритании. Она никогда не была в Бангладеш, поэтому у нее нет гражданства этой страны», — подчеркнул Алам, добавив, что Бангладеш не допустит в страну террористов.
Напомним, 19-летняя Шамима Бегум покинула Великобританию в возрасте 15 лет и присоединилась к боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. На этом основании власти Соединенного Королевства приняли решение о лишении подростка гражданства.