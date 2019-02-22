Москва, 22 февраля, 2019, 08:32 — ИА Регнум. В Москве 23 февраля в День защитника Отечества отметят праздничным салютом. Главными площадками станут Поклонная гора, Воробьевы горы и Лужнецкая набережная, сообщается на портале мэра столицы.

Mil.ru Салют

Салют в честь защитников Отечества прогремит на 16 городских площадках. Места в столице подобраны так, чтобы все горожане смогли увидеть салют.

Над Москвой залпы прогремят в 21:00. Пиротехническое шоу продлится 10 минут. 74 салютные установки выпустят в небо около 10 тыс. залпов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ко Дню защитника Отечества парки Москвы подготовили десятки бесплатных праздничных мероприятий. Отметить 23 февраля можно будет в 18 городских парках.

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