Вашингтон, 22 февраля, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Стратегию «троянского коня» против РФ и КНР, суть которой заключается в «скрытом вторжении» вглубь территории противника, разрабатывают в США. Об этом, как пишет Telepolis, заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн во время выступления в Брукингском исследовательском институте в Вашингтоне.

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По его словам, разработка новой тактики, затраты на которую составят порядка $135 миллиардов, начата в ответ на «угрозы» со стороны Москвы и Пекина.

«В течение года вооруженные силы и ВВС планируют разработать концепцию», — сказал он.

Генерал Голдфайн добавил, что ключевая роль в новой стратегии будет отведена истребителю F-35, который выступит в виде координационного штаба для наступления. При этом участвовать в боевых действиях, если дойдет до конфликта, будут все рода войск США.

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