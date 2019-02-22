Москва, 22 февраля, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Указ о призыве запасников на военные сборы подписал президент России Владимир Путин, 21 февраля документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Солдаты

Граждане будут проходить сборы в Вооруженных силах, войсках Нацгвардии, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности. Сборы будут длиться два месяца.

В документе указано, что сроки сборов будут согласовываться с правительствами регионов. Исключение будет касаться только проверочных сборов, здесь сроки определяет Министерство обороны.

Напомним, в конце января 2019 года президент России упразднил названия «военная кафедра» и «военный факультет» в высших учебных заведениях. Их заменят названием «военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования» (ВУЦ). Обучающиеся в ВУЦах будут проходить учебные сборы, которые приравниваются к военным сборам.

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