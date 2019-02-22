Владивосток, 22 февраля, 2019, 06:23 — ИА Регнум. В ходе прений на заседании Тверского районного суда Москвы 21 февраля прокурор запросил 17 лет колонии строгого режима и штраф для экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Также озвучены запрашиваемые сроки наказания и для других фигурантов уголовного дела, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Dr. Leonid Kozlov Игорь Пушкарёв

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Гособвинитель Татьяна Минакова заявила, что обвинение, предъявленное братьям Пушкарёвым и Андрею Лушникову, обосновано:

«По совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний просим назначить Пушкарёву Игорю Сергеевичу наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 14 лет».

Также путём частичного сложения наказаний Андрею Сергеевичу Пушкарёву прокурор запросил 8 лет лишения свободы со штрафом 500 млн рублей с лишением права занимать должности в коммерческих организации на три года. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на пять лет.

Для директора компании «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова прокурор заявил 14 лет колонии строгого режима и штраф более чем в 375 млн рублей.

Обвиняемые свою вину не признали.

Как сообщало ИА REGNUM, Пушкарёв был арестован во Владивостоке 1 июня 2016 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. По версии следствия, мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных аукционах в сфере строительства дорог. При содействии директора МУП «Дороги Владивостока» он обеспечил победу в конкурсе указанного муниципального предприятия и заключил с ним контракты на сумму 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы «Востокцемент».

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Экс-мэр своей вины не признал и намерен отстаивать свои позиции:

«У меня не остаётся выбора. Я буду идти до конца и докажу невиновность, несмотря на все попытки следствия!» — написано на официальной странице в соцсетях Пушкарёва.

Мать подсудимых обращалась к президенту Владимиру Путина и просила справедливого суда над её сыновьями.