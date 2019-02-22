Нижний Новгород, 22 февраля, 2019, 05:04 — ИА Регнум. В Нижегородской области активно обсуждают стремительную карьеру нового заместителя главы многострадального Фонда капитального ремонта Игоря Фирера, который при старом нижегородском губернаторе Валерии Шанцеве был в его кадровом резерве. Известно, что на посту заместителя фонда Фирер успел отработать всего три дня, после чего покинул его по собственному желанию. По словам источников, знакомых с ситуацией, замглавы организации, в которой за короткий срок сменилось уже три руководителя, а итоги работы самого фонда оставляют желать лучшего, «посмотрел, как обстоят дела на новом месте работы, и ушёл со словами, что такого бардака он давно не видел», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ровно год отработал в должности руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области Геннадий Дурдаев. В феврале 2019 года он покинул свой пост в связи с недовольством правительства региона итогами его работы, а точнее, низким показателем реализации программы.

Ещё в декабре 2018 года на совещании губернатор Глеб Никитин поставил «неуд» Дурдаеву, отметив и тот факт, что вместо прогнозных 80% программа исполнена на 56%, и то, что у фонда большой объём не взысканной задолженности. Последняя на тот момент составляла почти 2,9 млрд рублей, на которые было начислено около 400 млн рублей пени. При этом второе проистекало из первого — жители, видя, что программа исполняется из рук вон плохо, «придерживали» взносы.

В январе стало известно, что выравнять ситуацию Дурдаеву, ставшему очередным «директором на год», не удалось, и ему предложили покинуть пост по собственному желанию. На его место до проведения конкурса был назначен первый заместитель Дмитрий Гнатюк. Одновременно с Гнатюком были назначены и два его заместителя, один из которых Игорь Фирер. Про последнего известно, что он был руководителем ОАО «Нижновинжстрой», директором по строительству АО «Теплоэнерго», и входил в кадровый резерв бывшего губернатора Валерия Шанцева.

«По словам знакомых Игоря Фирера, Фирер в должности замгендиректора фонда капремонта день посмотрел, как обстоят дела на новом месте работы, и ушёл со словами, что такого бардака он давно не видел», — написал телеграм-канал «Нижегородский эксперт».

Нижегородским СМИ в фонде подтвердили, что Фирер, который должен был отвечать за управление программой капремонта, покинул пост, но объяснять причины не стали.