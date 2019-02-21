Вашингтон, 22 февраля, 2019, 02:24 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп собирается встретиться один на один с лидером КНДР Ким Чен Ыном на саммите во Вьетнаме, сообщает газета The Hill со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп vs Ким

«Встреча будет по формату похожа на ту, что вы видели 12 июня в Сингапуре. Они пообщаются один на один, вместе пообедают, а так же проведут расширенные встречи в составе делегаций», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая встреча американского президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдет 27−28 февраля в столице Вьетнама Ханое. По данным южнокорейского телеканала YTN, переговоры могут сократиться до одного дня и саммит состоится 28 февраля.