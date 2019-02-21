Симферополь, 22 февраля, 2019, 02:01 — ИА Регнум. Первый пассажирский состав по железнодорожной части Крымского моста проедет 8 декабря 2019 г., сообщил глава дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко, передает телеканал «Звезда».

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Резниченко во время выступления на V Межрегиональной выставке предприятий туриндустрии «Крым. Сезон — 2019» отметил, что в Крыму в 22 пунктах будет организована продажа билетов на поезда дальнего следования, а именно в Ялте, Судаке и на всех вокзалах и станциях районного значения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января стало известно, что за началом движения железнодорожных составов по Крымскому мосту последует движение четырех пар электричек между Кубанью и Крымом.