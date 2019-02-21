Кишинёв, 22 февраля, 2019, 01:17 — ИА Регнум. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с запретом молдавских властей на въезд в страну для российских журналистов. Как передает ИА REGNUM, Дезир призвал власти Молдавии не мешать журналистам беспрепятственно заниматься своей профессиональной деятельностью на пространстве ОБСЕ

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Власти Молдавии запретили 19 февраля въезд в республику съемочным группам российских телеканалов НТВ и «Россия 1». Журналисты ехали в Молдавию, чтобы взять интервью у президента Игоря Додона.

В Пограничной полиции Молдавии заявили, что причина отказа — то, что они «не смогли обосновать цель визита». В пресс-службе президента Молдавии заявили, что глава государства категорически осуждает подобные действия молдавской исполнительной власти и квалифицирует их как «новую провокацию со стороны правительства» по отношению к Российской Федерации.

«У них были письма от администрации президента, где указывалось, что они будут делать интервью с президентом. Что тут непонятного?!» — добавил Додон.