Дублин, 22 февраля, 2019, 01:20 — ИА Регнум. Аэропорт ирландского Дублина приостановил работу из-за обнаружения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над летным полем, говорится на официальной странице воздушной гавани в Twitter.

Дрон

«Мы временно приостанавливаем работу по соображениям безопасности из-за обнаружения беспилотника над летным полем. Пассажирам следует обратится к авиакомпаниям, чтобы уточнить расписание рейсов», — говорится в сообщении.

Позднее работа аэропорта была возобновлена, администрация аэропорта принесла извинения за причиненные неудобства. Они подчеркнули, что безопасность пассажиров является главным приоритетом сотрудников аэропорта. Пресс-служба воздушной гавани подчеркнула, что полеты дронов в зоне пяти километров от аэропорта являются преступлением.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года подобный инцидент произошел в лондонском аэропорту «Гатвик». Тогда полеты неизвестного беспилотника над взлетно-посадочной полосой надолго парализовали работу аэропорта, было отменено множество вылетов.

Часть прилетающих рейсов взял на себя другой лондонский аэропорт «Хитроу». После происшествия, министерство транспорта Великобритании решило ужесточить требования к владельцам беспилотников.