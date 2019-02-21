* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 21 февраля, 2019, 22:01 — ИА Регнум. Новый политический лидер движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Абдул Гани Барадар пропустит очередные переговоры с представителями США в Катаре, 21 февраля передает агентство Reuters.

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«Мулла Абдул Гани Барадар хотел поехать в Катар и лично возглавить мирные переговоры, но по ряду причин он не сможет поехать», — сообщил журналистам неназываемый высокопоставленный представитель боевиков.

Абдул Гани, полевой командир и один из основателей исламистской группировки, был назван «барадар» («братом» — прим. ИА REGNUM ) первым главой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллой Омаром.

В 2010 году Абдул Гани Барадар был схвачен на юге Афганистана спецназом США и Пакистана, после чего содержался в пакистанской тюрьме.

В октябре 2018 года мулла Барадар был выпущен на свободу властями Пакистана, после чего снова считается одним из высших руководителей исламистской группировки.

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