Москва, 21 февраля, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил посла по особым поручениям министерства иностранных дел Андрея Шведова на должность постоянного и полномочного представителя России при ОДКБ. Указ опубликован 21 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

Андрей Шведов начал дипломатическую службу в 1980 году после окончания МГИМО. В разные годы работал в посольствах России во Франции, Болгарии и Испании. В начале 2000-х годов был заместителем директора Первого европейского департамента и Первого департамента стран СНГ МИД России. С 2014 по 2018 год работал постоянным представителем России при уставных и других органах СНГ в Минске.

Андрей Шведов сменяет на посту Виктора Васильева, который занимал должность полпреда России при ОДКБ с 2013 года.