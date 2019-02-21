Ашхабад, 21 февраля, 2019, 20:33 — ИА Регнум. Европейские чиновники вновь предлагают властям Туркмении присоединиться к поставкам газа в Евросоюз через Азербайджан — по Южному газовому коридору. Об этом заявил еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер, пишет «Neftegaz.ru».

Tanap.com Газопровод TANAP

"Азербайджан, который добывает газ, неоднократно заявлял, что, в случае наличия на восточных берегах Каспийского моря энергоресурсов для их транспортировки в Европу через Грузию и Турцию, готов предложить свои возможности», — сказал он.

При этом еврокомиссар Эттингер не стал уточнять, как будет осуществляться экспорт туркменского природного газа до Азербайджана и на каких именно условиях Туркмении предлагают участвовать в Южном газовом коридоре.

Напомним, что в ходе визита в туркменскую столицу Ашхабаде в 2012 году Гюнтер Эттингер, занимавший на тот момент пост еврокомиссара по энергетике, уже предлагал властям Туркмении присоединиться к проекту TANAP — Трансанатолийскому магистральному газопроводу, проходящему из Азербайджана через Грузию и Турцию до Греции.

Отметим, что TANAP является частью Южного газового коридора, в состав которого также входят Южнокавказский и Трансадриатический магистральные газопроводы.