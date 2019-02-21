Санкт-Петербург, 21 февраля, 2019, 18:39 — ИА Регнум. Городская избирательная комиссия Петербурга «никуда не денется» от ответственности за муниципальные выборы в сентябре 2019 года, хотя формально местные избиркомы в значительной степени от нее независимы. Об этом 21 февраля заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на встрече с участниками избирательного процесса в Северной столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Выборы в Петербурге

Представитель проекта «Объедиенные демократы» Андрей Давыдов начал встречу с предложения размещать на сайте Горизбиркома все решения муниципальных комиссий о подготовке кампании, чтобы пролить, наконец, свет на работу этих органов.

«На прошлых выборах мы столкнулись с большим количеством разнообразных скандалов, хотелось бы, чтобы они не повторялись», — сказал Давыдов.

Напомним, в 2014 году избиркомы муниципалитетов даже успевали неожиданно для всех «переехать» в другое здание, не проинформировав об этом заранее, так что кандидаты физически не могли найти помещение для подачи документов.

Элла Памфилова поддержала идею Давыдова, заметив, что «автономия» и «сепаратизм» избирательной системы Северной столицы стали для нее «одной из самых серьезных головных болей на выборах 2014 года».

«Они были, я бы сказала, из ряда вон выходящие с точки зрения правоприменения, этики и приличий. Было много проблем. Это связано с тем, что у вас очень специфичное устройство», — считает Памфилова.

«Петербург очень отличается от других субъектов федерации с точки зрения взаимоотношений и состояния избирательной системы вообще, городской и муниципальной», — добавила глава ЦИК.

Петербург поделен на 111 муниципальных образований, но Памфилова не видит причин не сконцентрировать всю информацию об их решениях на одном ресурсе, «несмотря на их автономию».

«Санкт-Петербургская избирательная комиссия всё равно, в целом, никуда не денется от ответственности, они ответят за весь процесс. И это максимальное обеспечение прав граждан, они должны знать, что происходит», — сообщила Памфилова.

Председатель Горизбиркома Виктор Миненко пообещал, что комиссия учтет высказанное предложение при обновлении своего главного сайта, что произойдет в середине марта. Кроме того, он анонсировал майский запуск специального интернет-портала, посвященного выборам в Петербурге.

Напомним, 8 сентября в Северной столице пройдут совмещенные выборы губернатора и муниципальных депутатов.