Москва, 21 февраля, 2019, 18:05 — ИА Регнум. Российская Федерация вполне готова подписать мирный договор с Японией, однако это должно всеобъемлющее соглашение о настоящих добрососедских отношениях. Об этом сегодня, 21 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса.

Иван Шилов ИА REGNUM СССР — Япония

Лавров напомнил, что еще на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова подписать мирный договор с Японией прямо сейчас без каких-либо предварительных условий. Глава МИД РФ пояснил, что в данном случае речь идет не о мирном договоре в том смысле, в котором такого рода договоры подписываются сразу после войн, так как состояние войны между Россией и Японией давно прекращено.

Россия подразумевает, что речь идет о мирном договоре, который был бы подготовлен с позиции многих десятилетий совместного сосуществования, и в нём излагались бы «по-крупному основы наших добрососедских дружественных отношений».

Он также подчеркнул, что подписание такого договора обязано учитывать итоги Второй мировой войны, так как они закреплены в уставе Организации Объединённых Наций.

Однако японская сторона к этому совершенно не готова, констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.

«Пока по итогам Второй мировой войны мы не видим готовности Японии подтвердить то, под чем она подписалась, вступая в ООН», — сказал глава МИД РФ.