Москва, 21 февраля, 2019, 17:49 — ИА Регнум. Проблемам внешней политики Владимир Путин в своём послании Федеральному уделил внимания меньше, чтобы удовлетворить ожидания общества. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор политических наук Владимир Слатинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Внешнеполитическая проблематике сейчас не приоритетна для общественных настроений. Для Владимира Владимировича вообще очень важна геополитика, и эту тему он не обошёл и в этот раз, но ясно, что общество сегодня ждёт другого. Внешнеполитическая часть, которая сопровождалась демонстрацией новых систем вооружения, всё-таки была периферийной».

По мнению эксперта, эта часть послания декларировала готовность Кремля к установлению хороших отношений со странами, которые находятся в состоянии конфронтации с Россией:

«Сама риторика этой части сочетала демонстрацию оружия с заявлением о том, что мы готовы к установлению хороших отношений с США, что американцы ошибаются в своём политическом курсе. Я это объясняю обеспокоенностью Кремля усиливающейся конфронтацией и санкционной гонкой. Для Москвы сейчас важно остановить эту конфронтационную логику в том формате и с точки зрения того подхода, как его понимает Кремль — то есть уважая российские интересы и российский суверенитет. Этот месседж и прозвучал.

Плюс ко всему было сказано про Японию. Это один из немногих позитивных примеров, когда Россия вопреки общему тренду ухудшения отношений со странами Запада — а Японию можно условно отнести к глобальному Западу, — ситуация становится лучше. Хорошие отношения с Китаем, интеграция «Один пояс, один путь» — в целом внешнеполитическая проблематика в этом году явно периферийная», — заключил Владимир Слатинов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент РФ Владимир Путин огласил ежегодное послание Федеральному собранию. Среди затронутых президентом тем были реализация нацпроектов, повышение качества жизни, адресные льготы, улучшение экологии, поддержка бизнеса и отечественных производителей, а также внешняя политика.